Відомий російський музикант, продюсер "Ласкавого мая" Андрій Разін пригрозив телеведучій Лері Кудрявцевій відновленням кримінальної справи відносно неї, яку він припинив.

Так, чоловік зробив це після того, як зірка повідомила, що збирається подати на нього до суду за наклеп про її проституцію. Про це повідомляє "Собеседник".

Андрій Разін і Лера Кудрявцева

Разін уточнив, що Кудрявцеву колись мало не посадили до в'язниці, на неї вже збиралися одягати наручники. Однак вона "повзала перед ним на колінах і просила пробачення" – тоді продюсер вирішив її пошкодувати. До речі, він також додав, що буде відстоювати свої слова в суді в разі чого.

Лера Кудрявцева Фото: spletnik.ru

"Якщо вона подасть на мене до суду, я відновлю кримінальну справу стосовно неї, яку я призупинив. Нехай вона сама вам розповість, що це за кримінальна справа і як вона на колінах повзала, просила вибачення. Її мало не посадили до в'язниці. У Ставрополі її мало не в кайданах відвезли, наручники вже збиралися одягати на неї. А ще скажіть їй, що, коли вона подасть на мене до суду, я буду наполягати на своїх словах", – сказав Разін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Разін різко висловився про телеведучу Леру Кудрявцеву, звинувативши її в проституції.

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