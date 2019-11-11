Стало відомо про бізнес в Києві у російського коміка, який хотів відібрати в України Крим

Стало відомо про бізнес в Києві російського коміка Сергія Светлакова, який прилітав до столиці України разом з колегою Олександром Незлобина.

Як повідомив телеграм-канал, "Шаурма Зеленського" у Светлакова в Києві є відразу кілька магазинів. Крім того, він нібито приїжджав в Україну для того, щоб провести кілька корпоративів і провести переговори з приводу відкриття франшизи "Ліги сміху" в Російській федерації, яка буде запущена на телеканалі ТНТ.

Cветлаков і Незлобин в Києві

OBOZREVATEL з'ясував подробиці про ймовірний бізнес Светлакова. Відповідно до системи Youcontrol, Свєтлаков Сергій Юрійович (ПІБ збігається повністю) володіє 10% в українській компанії "Реддер", яка займається торгівлею напоями та тютюновими виробами, а також заробляє на здачі нерухомості в оренду.

Відзначимо, що адреса засновника збігається з даними в російській базі даних. Там Свєтлаков є власником 50% акцій студії "Свердловськ". Його компаньйоном значиться Олександр Незлобін.

Також Свєтлаков значиться і співзасновником вже ліквідованого ЗАТ "Світле Майбутнє". Адреса фактичної і юридичної реєстрації збігається з тією, що вказана в українській компанії.

Нагадаємо, що в 2009 році в рамках шоу "Прожекторперісхілтон" Сергій Свєтлаков запропонував забрати в України Крим, після чого його співведучий Іван Ургант йому заявив, що "Крим і так наш".

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