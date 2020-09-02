Спадщину російського і радянського актора Бориса Клюєва, який помер 1 вересня в Москві, оцінили в 50 мільйонів рублів.

Про це повідомляє видання "Дни.ру". За словами інсайдерів, артист заробив велику суму грошей завдяки серіалу "Вороніни", в якому знімався протягом останніх десяти років. На гонорари від участі в ситкомі Клюєв придбав в Італії трикімнатну квартиру з 55-метровою терасою та садом. Житло знаходиться на березі Тірренського моря в регіоні Калабрія.

У актора також є невелика квартира в Гурзуфі (Крим). Він придбав її, коли у нього почалися проблеми зі здоров'ям й він більше не міг їздити до Італії. Крім того, у Клюєва залишилася дача в підмосковному Звенигороді, а також квартира в Москві.

Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва. газета.ру

Зазначається, що загальна вартість нерухомості, якою володів Клюєв, оцінюється рієлторами приблизно в 50 мільйонів рублів. Спадщина має дістатися дружині артиста Вікторії Клюєвій, з якою він одружився у 1975 році.

Борис Клюєв з дружиною Вікторією. eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський та радянський актор Борис Клюєв помер 1 вересня на 77-му році життя. Причиною став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

На смерть Клюєва відреагувало багато його знаменитих колег за серіалом "Вороніни", а також й інші артисти.