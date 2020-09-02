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Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва

Юля Ухіна
Юля Ухіна
Люди
5,4 т.
Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва

Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва. lifestyle.24tv.ua.

Спадщину російського і радянського актора Бориса Клюєва, який помер 1 вересня в Москві, оцінили в 50 мільйонів рублів.

Про це повідомляє видання "Дни.ру". За словами інсайдерів, артист заробив велику суму грошей завдяки серіалу "Вороніни", в якому знімався протягом останніх десяти років. На гонорари від участі в ситкомі Клюєв придбав в Італії трикімнатну квартиру з 55-метровою терасою та садом. Житло знаходиться на березі Тірренського моря в регіоні Калабрія.

У актора також є невелика квартира в Гурзуфі (Крим). Він придбав її, коли у нього почалися проблеми зі здоров'ям й він більше не міг їздити до Італії. Крім того, у Клюєва залишилася дача в підмосковному Звенигороді, а також квартира в Москві.

Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва. газета.ру

Стало відомо про багатомільйонний спадок Бориса Клюєва. газета.ру

Зазначається, що загальна вартість нерухомості, якою володів Клюєв, оцінюється рієлторами приблизно в 50 мільйонів рублів. Спадщина має дістатися дружині артиста Вікторії Клюєвій, з якою він одружився у 1975 році.

Борис Клюєв з дружиною Вікторією. eg.ru

Борис Клюєв з дружиною Вікторією. eg.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський та радянський актор Борис Клюєв помер 1 вересня на 77-му році життя. Причиною став рак легенів, з яким зірка серіалу "Вороніни" боровся останні два роки.

На смерть Клюєва відреагувало багато його знаменитих колег за серіалом "Вороніни", а також й інші артисти.

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