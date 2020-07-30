Стало відомо про багатомільйонні гонорари Єфремова
Стало відомо про багатомільйонні гонорари Єфремова (фото - pravda-nn.ru).
Російський актор Михайло Єфремов за останні чотири роки заробив 32,3 мільйона рублів.
Про це повідомляє "Комсомольская правда". Так, за словами видання, з 2016 року театр "Современник" уклав з артистом 11 контрактів, останній з яких закінчився незадовго до фатальної аварії.
Розкрито мільйонні гонорари Єфремова (фото: В'ячеслав Прокоф'єв / ТАСС)
Мінімальна сума контракту з Єфремовим становила 900 тисяч рублів. Максимальний гонорар доходив до 7,7 млн. Суми залежали лише від кількості виходів на сцену: за кожну зіграну постановку в Москві й області Єфремов отримував по 100 тисяч рублів, на гастролях по Росії – 200 тисяч. Додатково за кожну репетицію акторові платили по 10 тисяч рублів. Всього ж з 2016 по 2020 роки Михайло Єфремов заробив в театрі 32,3 мільйона рублів.
Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати й дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельну ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.