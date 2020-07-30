Стало відомо про багатомільйонні гонорари Єфремова

Російський актор Михайло Єфремов за останні чотири роки заробив 32,3 мільйона рублів.

Про це повідомляє "Комсомольская правда". Так, за словами видання, з 2016 року театр "Современник" уклав з артистом 11 контрактів, останній з яких закінчився незадовго до фатальної аварії.

Розкрито мільйонні гонорари Єфремова (фото: В'ячеслав Прокоф'єв / ТАСС)

Мінімальна сума контракту з Єфремовим становила 900 тисяч рублів. Максимальний гонорар доходив до 7,7 млн. Суми залежали лише від кількості виходів на сцену: за кожну зіграну постановку в Москві й області Єфремов отримував по 100 тисяч рублів, на гастролях по Росії – 200 тисяч. Додатково за кожну репетицію акторові платили по 10 тисяч рублів. Всього ж з 2016 по 2020 роки Михайло Єфремов заробив в театрі 32,3 мільйона рублів.

Нагадаємо, 8 червня російський актор Михайло Єфремов, перебуваючи в нетверезому стані, став учасником смертельної ДТП в центрі Москви. Його автомобіль виїхав на зустрічну смугу, після чого сталося лобове зіткнення з однією з машин.

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