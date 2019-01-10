Стало відомо, на кого найбагатший чоловік світу проміняв дружину: фото коханки

Причиною розлучення засновника найбільшої торгової інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса з дружиною Маккензі став таємний роман американського мільярдера.
Як повідомляє Daily Mail, Безос вже вісім місяців зустрічається з телеведучою і актрисою Лорен Санчес. Також весь цей час він вів із нею романтичне листування, ділився еротичними фото і відправляв дівчину на дорогі курорти за власний рахунок.
Джефф Безос і Лорен Санчес
Лорен Санчес
За словами інсайдерів, очевидно, Безос хотів і надалі приховувати свої стосунки із 49-річною ведучою. А зізнався дружині тільки тоді, коли дізнався, що правда про його походеньки скоро буде опублікована.
Джефф Безос із дружиною
Як стало відомо, коханка Джеффа Лорен одружена з голлівудським продюсером Патріком Вайтселлом. Поки невідомо, як чоловік відреагував на зраду дружини.
Патрік Вайтселл і Лорен Санчес
Зазначимо, що Лорен і Джефф познайомилися кілька років тому, коли телеведуча робила репортаж про компанію Blue Origin, засновану Безосом у 2000 році з метою підкорення космосу. Тоді ж, під час зйомок сюжету, з'ясувалося, що Безос із дружиною і Санчес із чоловіком живуть неподалік одне від одного в Сіетлі. Подружні пари подружилися один з одним. Також їх іноді бачили разом на різних світських заходах.
Патрік Вайтселл, Лорен Санчес і Джефф Безос
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ЗМІ підрахували, скільки отримає дружина засновника найбільшої торговельної інтернет-компанії Amazon Джеффа Безоса Маккензі після розлучення.