Стало відомо, куди летіли загиблі в авіакатастрофі Колтовий та його супутниця

Російський телеведучий Олександр Колтовий та Наталія Клімова, які загинули під час аварії легкомоторного літака в Підмосков'ї, летіли разом на базу відпочинку, де збиралися провести кілька днів.

Як повідомляє видання "РИА ФАН", згідно з планом польоту, зареєстрованим в ОППР (Організації повітряного руху), пара повинна була приземлитися на посадковому майданчику "Калита", який використовують постояльці бази відпочинку в Копріно. Він призначений для тих, хто хоче відпочити вдалині від цивілізації.

VIP-база відпочинку оточена мальовничим лісом і побудована на березі Волги – саме тут повинні були провести вікенд Колтовий і Клімова. Там можна на вибір забронювати номери в готелі, котедж або каюту на баржі, пришвартованої на березі Волги.

До речі, про те, що пов'язувало Олександра Колтового і Наталію Клімову, досі невідомо. У телеведучого була дружина й діти, його супутниця також була заміжня. Кілька днів тому з'ясувалося, що Наталія була дружиною фінансиста Максима Клімова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше було названо попередню причину аварії літака, в якому загинув телеведучий Олександр Колтовий.