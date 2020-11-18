Стало відомо, кому дістанеться спадок померлого Романа Віктюка

Радянська і російська актриса Валентина Тализіна відверто розповіла про роман із померлим режисером Романом Віктюком, а також про його нажите багатство й спадщину.

За словами артистки, стосунки між ними були близько 65 років тому, після цього вони деякий час не спілкувалися, пише "Комсомольська правда".

Так, Тализіна образилася на Віктюка за те, що він закрив одну з вистав. Але пізніше пара помирилася і знову почала спілкуватися.

"Почувши про його відхід, я вирішила, що буду говорити про нього з усіма, хто зателефонує. Коли Роман потрапив до лікарні, я знала з перших днів і молила бога, щоб він вижив. Адже він боровся, довго не здавався. Але коронавірус виявився сильнішим", – зазначила актриса.

Кому дістанеться спадок Романа Віктюка spbdnevnik.ru

Тализіна розповіла, що за все своє життя режисер не нажив величезних багатств. Він мав будинок на Тверській, який раніше належав синові й внукові Йосипа Сталіна.

Крім того, Віктюк у театральній діяльності заробляв близько шести мільйонів на рік. Відзначимо, що ні дружини, ні дітей він не мав.

Актриса додала, що всі свої гроші він витрачав на піджаки – це була його пристрасть. За життя він нічого не накопичив.

Кому дістанеться спадок Романа Віктюка Експрес газета

Відповідно до джерела, квартира на Тверській із видом на Кремль дісталася режисерові в 90-х роках. На сьогодні таке житло коштує близько 50 мільйонів рублів.

Так, найімовірніше, спадок дістанеться родичам зі Львова – двом сестрам і племінниці Віктюка.

"Якщо заповіт складено, все майно належить спадкоємцям першої черги. Якщо таких родичів немає, то в права вступають спадкоємці другої черги", – повідомив адвокат Сергій Жорін.

Як виглядала квартира Романа Віктюка Telegram-канал НеМалахов

Як виглядала квартира Романа Віктюка Telegram-канал НеМалахов

Як виглядала квартира Романа Віктюка Telegram-канал НеМалахов

Як повідомляв OBOZREVATEL, померлого режисера Романа Віктюка можуть поховати у Львові, звідки родом артист і де зараз проживають його родичі.