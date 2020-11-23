Стало відомо, кому дістанеться елітний особняк Харламова і Асмус після розлучення

Софія Ковнір Люди 20:26, 23.11.2020

Відомий російський гуморист Гарік Харламов після розлучення з актрисою Христиною Асмус прийняв рішення переписати елітний будинок на Рубльовці 6-річній доньці.

Він це зробив відразу після розірвання шлюбу. Про це стало відомо в програмі "Звезды сошлись" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Відзначимо, що 410-метровий будинок належить гумористу, він придбав його в 2014 році, коли дівчинці ледь виповнився рік.

Таунхаус побудований на одній з найбільших ділянок в селищі – майже вісім соток. Схожі будинки в тому ж місці продаються за ціною 90–100 млн рублів.

410-метровий будинок належить Гаріку Харламову
Super.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського коміка Гаріка Харламова запідозрили в романі з актрисою Катериною Ковальчук, з якої він знімався в серіалі "Гусар".

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