Стало відомо, коли Заворотнюк може повернутися на телебачення і кому дасть перше інтерв'ю

Російська актриса Анастасія Заворотнюк, яка вже більше року бореться з раком мозку, незабаром може повернутися на телебачення і розповість останні новини про себе.

На даний момент артистку виписали з лікарні і вона проводить час разом з сім'єю, пише "Sobesednik.ru".

За словами друзів знаменитості, Заворотнюк змінилася зовні через перенесені процедури, але вже відчуває себе набагато краще і зберігає бадьорість духу. Кажуть, актриса мріє знову повернутися на екрани ТБ.

Анастасія Заворотнюк незабаром може повернутися на телебачення РБК

Так, відповідно до джерела, незабаром зірка планує з'явитися в декількох ток-шоу. Однак, клінічний психолог Олена Перелигіна радить Заворотнюк почекати з поверненням до активного громадського та світського життя.

"Насті Заворотнюк краще поки залишатися вдома. Таким чином, вона вбереже себе від психологічної травми. Підвищена увага, нескінченні розпитування про здоров'я Насті поки ні до чого. Ослаблений хворобою організм може дати збій", – вважає лікар.

Як стало відомо, Заворотнюк, як тільки їй дозволить стан здоров'я, може дати розлоге інтерв'ю Андрію Малахову. Актриса і телеведучий багато років дружать. Анастасія повністю довіряє ведучому "Прямого ефіру". Саме йому, ймовірно, і відкриє душу Заворотнюк. Адже розмова напевно буде нелегкою для обох і стосуватиметься дуже тонких матерій.

Анастасія Заворотнюк незабаром може повернутися на телебачення Кино-Театр.РУ

Не виключено, що інтерв'ю Малахова і Заворотнюк відбудеться не в звичайній обстановці "Прямого ефіру" з запрошеними експертами, а пройде або в порожній студії в форматі тет-а-тет, або на нейтральній території, або вдома у Анастасії.

"Я постійно чую, що Заворотнюк мріє про нові зйомки, про головні ролі. Але їй не варто зараз відразу кидатися в роботу, можна витратити ще неміцні сили, адже їх у Насті не так багато. Так, хвороба відступає, але вона не така проста, і потрібно тривалий час для реабілітації. Насті ні в якому разі не можна поспішати. Чим довше вона буде займатися своїм відновленням, тим надійніше буде результат", – зазначила психолог.

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