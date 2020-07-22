Стало відомо, коли розпочнеться суд у справі щодо ДТП з Єфремовим
Суд у справі щодо російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують в скоєнні смертельної ДТП, розпочнеться на початку серпня.
Про це повідомив ТАСС адвокат сім'ї загиблого водія Сергія Захарова Олександр Добровінський. Кримінальна справа вже надійшла до Пресненського районного суду Москви, розповіли в пресслужбі суду.
"Звинувачення слідством затверджені і підписані прокуратурою. Як я і припускав, швидше за все, суд відбудеться вже в першій декаді серпня", – пояснив Добровінський
Адвокат також розповів, що родичі Сергія Захарова готують цивільні позови. При цьому потерпілими у справі визнані чотири людини: два сина загиблого, вдова і брат. Точну суму цивільних позовів адвокат не назвав.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Московська прокуратура підтвердила, що Михайло Єфремов під час ДТП перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
58-річний Сергій Захаров – водій автомобіля, в який врізався Єфремов, помер на наступний ранок, 9 червня.
З'ясувалося, що Єфремов намагався накласти на себе руки після ДТП.
Єфремов попросив вибачення у сім'ї Сергія Захарова. У відеозверненні він пообіцяв не "відмазуватися" і допомогти їм. Родичі загиблого Захарова не прийняли вибачення і допомогу від актора.
З'ясувалося, що актор сів п'яним за кермо, допомагаючи другу з України – його мати і дружина потрапили до лікарні у важкому стані.
Пізніше стало відомо, що Михайло Єфремов відмовився визнавати свою провину в аварії.
У МВС повідомили про завершення розслідування щодо Єфремова у справі про смертельне ДТП на Смоленській площі. Йому було пред'явлено звинувачення в остаточній редакції за статтею 264 ч. 4 КК РФ. З цієї частини Єфремову загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 12 років.