Стало відомо, коли розпочнеться суд у справі щодо ДТП з Єфремовим

Суд у справі щодо ДТП з Єфремовим розпочнеться на початку серпня.

Суд у справі щодо російського актора Михайла Єфремова, якого звинувачують в скоєнні смертельної ДТП, розпочнеться на початку серпня.

Про це повідомив ТАСС адвокат сім'ї загиблого водія Сергія Захарова Олександр Добровінський. Кримінальна справа вже надійшла до Пресненського районного суду Москви, розповіли в пресслужбі суду.

"Звинувачення слідством затверджені і підписані прокуратурою. Як я і припускав, швидше за все, суд відбудеться вже в першій декаді серпня", – пояснив Добровінський

Суд у справі щодо ДТП з Єфремовим розпочнеться на початку серпня 24 Канал

Адвокат також розповів, що родичі Сергія Захарова готують цивільні позови. При цьому потерпілими у справі визнані чотири людини: два сина загиблого, вдова і брат. Точну суму цивільних позовів адвокат не назвав.

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