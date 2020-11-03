Стало відомо, коли королева Єлизавета II залишить престол і кому його передасть

Королева Великобританії Єлизавета II незабаром може залишити престол.

Як заявив королівський біограф Робертс Джобсон, королева планує покинути його вже наступного року, коли їй виповниться 95 років, пише Cosmopolitan.

Так, новим королем Великобританії, на думку фахівця, стане принц Чарльз, а не принц Вільям, як того хотіла Діана, з огляду на фрагменти засекреченого інтерв'ю "королеви сердець", які були оприлюднені нещодавно.

Стало відомо, коли королева Великобританії Єлизавета II залишить престол Cosmopolitan

Сама королева цю інформацію поки ніяк не прокоментувала.

Як повідомляв OBOZREVATEL, архівний знімок Єлизавети II, який був зроблений 1994 року під час відвідування Кремля, повеселив мережу.