Стало відомо, хто замінить Притулу у "Вар'яти-шоу"

Колектив гумористичного проєкту "Вар'яти-шоу" представив нового учасника, який приєднався до їхньої команди замість Сергія Притули. Так, ним став український комік Святослав Марченко.

Про це актори шоу заявили на своїй офіційній сторінці в Instagram, познайомивши шанувальників з гумористом. Нагадаємо, що заміну Притулі "Вар'ятам" довелося шукати у зв'язку з його відходом з шоу-бізнесу та участі у виборах на посаду мера Києва.

"А хто це у "Вар'ятах" новенький? Знайомтеся – Святослав Марченко, наш новий "вар'ят", – йдеться в публікації. Актори також зазначили, що незабаром вони в новому складі вирушать в гастрольний тур по Україні.

Святослав Марченко (перший зліва) з колективом "Вар'яти-шоу" Instagram "Вар'яти-шоу"

Святослав Марченко народився в місті Городище – живе в Києві. На його рахунку безліч виступів на різних на заходах і стендап майданчиках країни. До того ж комік, пише сценарії для телевізійних гумористичних проєктів України.

Святослав Марченко Instagram Святослава Марченко

Святослав Марченко Instagram Святослава Марченко

Святослав Марченко Instagram Святослава Марченко

Нагадаємо, проєкт "Вар'яти-шоу" виник у 2010 році в місті Тернополі. Дебютний виступ відбувся в тому ж році під назвою "Перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти". У 2016 році відбулася прем'єра телеверсії шоу на "Новому каналі". Лідером та главою проєкту протягом десяти років був телеведучий і шоумен Сергій Притула.

Сергій Притула з колективом "Вар'яти-шоу" moemisto.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сергій Притула пояснив, чому ухвалив рішення балотуватися на вибори мера Києва. Заяву про участь у виборах глави столиці він зробив 11 серпня.