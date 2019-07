Стало відомо, хто замінить MONATIKa в журі "Танці з зірками-2019"

Стало відоме ім'я третього судді нового сезону "Танці з зірками".

Так, ним став всесвітньо відомий британський хореограф Франциско Гомес. Про це повідомили на офіційній сторінці шоу в Instagram. Організатори "Танців" випустили яскравий промо-ролик, в якому торішній суддя MONATIK передав естафету Франциску і запропонував зайняти його місце в шоу (щоб переглянути, доскрольте новину до кінця).

Франциско Гомес Фото з Instagram

Зазначимо, що Франциско Гомес ставив номери для Мадонни, Дженніфер Лопес, Тейлор Свіфт та інших голлівудських артистів. Танцівник також був головним хореографом на британських шоу X-Factor, So You Think You Can Dance, The Voice і Аmerica's Got Talent. Заради "Танців" він навіть відмовив американській співачці Пінк, якій збирався створити нове концертне шоу.

Нагадаємо, що до складу суддів, крім Франциско, також увійшли хореограф Влад Яма і прима-балерина Катерина Кухар, які оцінювали учасників у двох попередніх сезонах.

Катерина Кухар та Влад Яма Фото з Instagram

Раніше OBOZREVATEL згадував докладніше про кожного переможця шоу "Танці з зірками" за всі п'ять сезонів його існування в Україні. Про те, як вони змінилися у 2019 році, читайте за посиланням.

