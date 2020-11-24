Стало відомо, хто стріляв у зірку СРСР Талькова

Популярний співак і композитор Михайло Муромов розповів, хто вистрілив в легенду російської рок-музики Ігоря Талькова.

В той день Муромов був на концерті в Палаці спорту "Ювілейний" в Санкт-Петербурзі. Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Известия".

За словами композитора, весь цей час ходили чутки, що винен концертний директор Талькова Шляфман. Але насправді в нього стріляв охоронець і цивільний чоловік співачки Азізи Ігор Малахов. Причиною цього став конфлікт, який виник між артистами через черговість виходу на сцену.

Хто стріляв в Ігоря Талькова Pinterest

Муромов зазначив, що охоронець "гримнув на шум", але в Талькова не цілився. Крім того, загиблий музикант стріляв з газового пістолета, а Малахов – із справжнього.

"Це ніде і ніколи не пишуть... А Валері Шляфману що залишалося робити? Йому сказали: "Їдь в Ізраїль", – ось він і поїхав", – розповів Муромов.

Хто стріляв в Ігоря Талькова nacion.ru

Нагадаємо, Ігоря Талькова вбили 6 жовтня 1991 року. Перед виходом на сцену Палацу спорту "Ювілейний" його застрелили біля гримерки. Колишній співробітник московського карного розшуку Сергій Ломов заявляв, що пістолет, з якого застрелили музиканта, незаконно належав охоронцеві співачки Азізи Ігорю Малахову. Його засудили за незаконне придбання та носіння вогнепальної зброї.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син легенди російської рок-музики Ігоря Талькова Ігор Тальков-молодший заявив, що в 2014 році їхав до окупованого Луганська воювати проти України.