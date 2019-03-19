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Стало відомо, хто продав ЗМІ інтимний компромат на главу Amazon

1.4тЧитати матеріал російською

Співробітники американського видання National Enquier придбали інтимні фото засновника найбільшого торгового інтернет-майданчика Amazon Джеффа Безоса за 200 тисяч доларів.

Як повідомляє The Wall Street Journal, компромат продав брат коханої Безоса на ім'я Майкл Санчез. Він надав компанії-видавцю American Media листування бізнесмена з Лорен Санчез, в якому і були їхні особисті знімки.

Стало відомо, хто продав ЗМІ інтимний компромат на главу Amazon

Джефф Безос

Фото: finance.ru

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Зазначається, що сам Майкл ніяк не коментує інформацію про свою участь у продажу даних і їхній публікації.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що засновник найбільшого торгового інтернет-майданчика Amazon Джефф Безос незабаром після розлучення з дружиною Маккензі поскаржився на погрози газетярів. Вони обіцяли опублікувати інтимний компромат на Безоса, якщо бізнесмен не виконає певні вимоги.

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Особа
Джефф Безос
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