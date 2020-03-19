Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2021

У 2021 році Україну на конкурсі "Євробачення" представлятиме переможець національного відбору "Євробачення 2020", гурт Go-A

Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні в соціальній мережі Instagram.

"Якщо в житті гурту нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми будемо цьому сприяти", – підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.

Це рішення узгоджене з керівництвом телеканалу СТБ.

Як раніше писав OBOZREVATEL, пісенний конкурс Євробачення-2020 року, який повинен був відбутися в травні в місті Роттердам (Нідерланди), офіційно скасували через коронавірус. Таке рішення прийняла група організаторів в середу, 18 березня.

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