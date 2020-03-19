Стало відомо, хто представлятиме Україну на Євробаченні 2021

У 2021 році Україну на конкурсі "Євробачення" представлятиме переможець національного відбору "Євробачення 2020", гурт Go-A
Про це йдеться на офіційній сторінці пісенного конкурсу "Євробачення" в Україні в соціальній мережі Instagram.
"Якщо в житті гурту нічого не зміниться і вони будуть готові виступити на сцені Євробачення наступного року, ми будемо цьому сприяти", – підкреслив глава Національної громадської телерадіокомпанії України Зураб Аласанія.
Це рішення узгоджене з керівництвом телеканалу СТБ.
Привіт, друзі! ⠀ Певного, ви Вже бачили, что цьогоріч Євробачення скасовано через зрозумілі причини. ⠀ Альо ми раді вам повідоміті, что все ж таки представлятімемо Україну следующего року на Євробаченні 2021 року. ⠀ телеканалу UA: ПЕРШИЙ та СТБ дві тисячі двадцять один року додатковий національний відбір НЕ проводітімуть. Про це зазначилися на офіційній странице Євробачення в Україні @ suspilne.eurovision ⠀ Мі дуже вдячні кожному з вас за підтримку и Шалені емоції, что ві нам подарували. За віру у собі и Переможне дух. За ті, что перевернули наш світ и стали вже такою Близько музичною родиною! ⠀ Бережіть себе та рідних, слідкуйте за здоров'ячком! А коли ситуация стабілізується - обов'язково зустрінемося на концертах та фестивальних майданчиках. ⠀ Любими вас! Ваші Go_A
Як раніше писав OBOZREVATEL, пісенний конкурс Євробачення-2020 року, який повинен був відбутися в травні в місті Роттердам (Нідерланди), офіційно скасували через коронавірус. Таке рішення прийняла група організаторів в середу, 18 березня.
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