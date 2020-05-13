Євробачення-2020: що відомо про представника України Go_A та як виступили

У вівторок, 12 травня, стартувала онлайн-версія знаменитого пісенного конкурсу Євробачення-2020, який скасували через пандемію коронавірусу. Україну представляє гурт Go_A. Онлайн-шоу Eurovision: Europe Shine A Light відбуватиметься у звичному форматі: два півфінали (12 і 14 травня) і фінал (16 травня).

OBOZREVATEL вирішив детально розповісти про гурт Gо_A, який став справжньою сенсацією в історії участі України в Євробаченні.

Gо_A стали переможцями українського Національного відбору в лютому 2020-го з рекордною кількістю балів (максимальні 6 балів від суддів і глядачів). Колектив виступить із треком "Соловей" українською мовою (відео дивіться нижче).

Gо_A

Go_A – український електрофолк-гурт, що поєднує український автентичний вокал, сучасні танцювальні біти, африканські барабани та гітарний драйв.

Пісня, з якою гурт представить Україну на Євробаченні, називається "Соловей". Музиканти виконують її українською мовою, що відбувається вперше за 17 років участі України в Євробаченні.

Втім, композиція викликала також хвилю суперечок про те, що в ній нібито присутній "російський колорит".

12 травня відбувся перший півфінал Євробачення-2020 онлайн. Відео країн-учасниць були показані у тому порядку, в якому вони повинні були вийти на сцену в Роттердамі. Тому Go_A також виступили під час першого півфіналу 12 травня.

Гурт заснував музикант Тарас Шевченко. Вперше ідея створення колективу, який би поєднував сучасну електронну музику з етнічними мотивами, виникла у Шевченка 2011 року, але йому було складно знайти однодумців. Тому перші спроби були вдома на ноутбуці, а з живими музикантами робота почалася вже наприкінці 2012 року. Цікаво, що з моменту створення склад гурту змінювався 14 разів.

Солістка колективу Катерина Павленко працює керівницею хору ветеранів, Тарас Шевченко раніше був членом репгурту, Ігор Діденчук грає більш ніж на 30 музичних інструментах. Від початку створення склад Go_A змінювався 14 разів.

Перша пісня "Коляда", представлена в соцмережах у грудні 2012 року, пролунала під час репортажу на одному з телевізійних каналів.

Зазначимо, після того як стало відомо, що Євробачення-2020 скасовано, Go_A зробили емоційну заяву.

Так, за словами артистів, після перенесення шоу через пандемію коронавірусу все кардинально змінилося. Наприклад, вони взяли участь в альтернативній онлайн-версії пісенного шоу, яку провели в Ісландії, та увірвалися в трійку лідерів за голосуванням глядачів. Артисти зазначили, що раніше б і уявити такого не могли і "це розриває мозок".

Дивіться також добірку найвідоміших пісень Go_A.

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