Стало відомо, хто буде опікуном внучки Назарової, яка померла

Відома російська актриса Олександра Назарова, яка померла 20 серпня на 80-му році життя, була опікуном своєї внучки.

Як повідомляє ФАН, у школярки зараз залишився єдиний опікун — сестра дідуся дівчинки, чоловіка Назарової.

За словами видання, внучці актриси було два роки, коли її 41-річного батька не стало. Також про колишню дружину сина, мати дівчинки Назарова нічого не розповідала журналістам. Вона заявляла, що дана тема — табу. За деякими даними, жінка давно померла.

Олександра Назарова з онукою Фото: 24smi.org

Олександра Назарова з онукою Фото: mirnov.ru

Зазначається, що зараз дівчинка знаходиться в дитячому таборі в Анапі і найближчим часом театру належить вирішити питання її перевезення в Москву, а також з місцем та датою похорону актриси.

Олександра Назарова з онукою Фото: wday.ru

Олександра Назарова з онукою Фото: wday.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Назарова до останнього відчайдушно боролася за своє життя. За словами керівника театру імені М.Єрмолової Галини Боголюбової, в лікарню актриса потрапила ще в липні поточного року.

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