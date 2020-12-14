Стало відомо, де та коли поховають російського актора Гафта

Російського актора Валентина Гафта, який помер 12 грудня, поховають на Троєкуровському кладовищі. Його могила буде поруч із померлими акторами Сергієм Юрським і Олексієм Булдаковим.

Як стало відомо, прощання з Гафтом відбудеться 15 грудня в театрі "Современник". Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, причиною смерті популярного актора став інсульт. Варто відзначити, що за все творче життя фільмографія Валентина Гафта налічує понад 100 картин.

Що відомо про Валентина Гафта

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві.

У четвертому класі юний Гафт уперше відвідав дитячий театр і тоді він вирішив, що стане актором.

Закінчив школу-студію МХАТ.

1956 року відбувся кінодебют Гафта у фільмі "Вбивство на вулиці Данте".

1969 року грав у Московському театрі "Современник".

Артист також був поетом і випустив декілька книг.

Гафт був одружений двічі. Спільна донька від другої дружини Ольга наклала на себе руки 24 серпня 2002 року.

Валентина Гафта поховають на Троєкуровському кладовищі Известия

Гафт став однією з найбільш цитованих персон, хто негативно висловлювався про події в Україні, пов'язані з Кримом і Донбасом.

Новина про втрату знаменитості сколихнула мережу. Більшість артистів висловили свої співчуття на сторінках в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валентин Гафт називав рішення про заборону демонстрації деяких фільмів Ельдара Рязанова на території України образливим і неприємним. Тоді актор запевнив, що Україні варто бути розумнішою.