Стало відомо, де та коли поховають російського актора Гафта

Російського актора Валентина Гафта, який помер 12 грудня, поховають на Троєкуровському кладовищі. Його могила буде поруч із померлими акторами Сергієм Юрським і Олексієм Булдаковим.

Як стало відомо, прощання з Гафтом відбудеться 15 грудня в театрі "Современник". Про це повідомляє видання "РИА Новости" з посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, причиною смерті популярного актора став інсульт. Варто відзначити, що за все творче життя фільмографія Валентина Гафта налічує понад 100 картин.

Валентин Гафт народився 2 вересня 1935 року в Москві.

У четвертому класі юний Гафт уперше відвідав дитячий театр і тоді він вирішив, що стане актором.

Закінчив школу-студію МХАТ.

1956 року відбувся кінодебют Гафта у фільмі "Вбивство на вулиці Данте".

1969 року грав у Московському театрі "Современник".

Артист також був поетом і випустив декілька книг.

Гафт був одружений двічі. Спільна донька від другої дружини Ольга наклала на себе руки 24 серпня 2002 року.

Гафт став однією з найбільш цитованих персон, хто негативно висловлювався про події в Україні, пов'язані з Кримом і Донбасом.

Новина про втрату знаменитості сколихнула мережу. Більшість артистів висловили свої співчуття на сторінках в Instagram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Валентин Гафт називав рішення про заборону демонстрації деяких фільмів Ельдара Рязанова на території України образливим і неприємним. Тоді актор запевнив, що Україні варто бути розумнішою.