Стало відомо, де поховають режисера Марка Захарова

Художнього керівника московського театру "Ленком" Марка Захарова, який помер 28 вересня, буде поховано на Новодівичому цвинтарі.
Таку інформацію інформаційному агентству "Інтерфакс" надало джерело з оточення народного артиста СРСР.
"Марка Анатолійовича поховають на Новодівичому цвинтарі. Рішення прийнято", – підкреслив інсайдер.
Тим часом, раніше "РІА Новини" з посиланням на свої джерела в московській мерії повідомляло, що Захарова можуть поховати на Троєкуровському цвинтарі.
Марк Захаров - де поховають
Кадр з відео
"Щодо місця ще визначається, але, швидше за все, буде на Троєкуровському", – стверджувало джерело, уточнюючи, що дату не визначено.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер у 85 років через тривалу хворобу. У мережі сумують через велику втрату. Зірки російського шоубізу вже відреагували на смерть великого режисера.
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