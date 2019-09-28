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28 вересня • оновлено в 18:38
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Стало відомо, де поховають режисера Марка Захарова

4.5т Читати матеріал російською

Художнього керівника московського театру "Ленком" Марка Захарова, який помер 28 вересня, буде поховано на Новодівичому цвинтарі.

Таку інформацію інформаційному агентству "Інтерфакс" надало джерело з оточення народного артиста СРСР.

"Марка Анатолійовича поховають на Новодівичому цвинтарі. Рішення прийнято", – підкреслив інсайдер.

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Тим часом, раніше "РІА Новини" з посиланням на свої джерела в московській мерії повідомляло, що Захарова можуть поховати на Троєкуровському цвинтарі.

Марк Захаров - де поховають

Марк Захаров - де поховають

Кадр з відео

"Щодо місця ще визначається, але, швидше за все, буде на Троєкуровському", – стверджувало джерело, уточнюючи, що дату не визначено.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Марк Захаров помер у 85 років через тривалу хворобу. У мережі сумують через велику втрату. Зірки російського шоубізу вже відреагували на смерть великого режисера.

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Місце
Росія
Теги
шоу-бизнес смерть
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