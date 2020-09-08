Стало відомо, чому співак Шура на початку кар'єри ходив без зубів

Розкрита причина відсутності зубів у Шури на початку кар'єри.

45-річний російський співак Олександр Медведєв, більш відомий як Шура, на початку музичної кар'єри в 1990-ті навмисно не вставляв собі зуби, тому що це було частиною його сценічного іміджу.

Такий образ для поп-виконавця вигадав дизайнер Алішер, щоб шокувати глядачів. Про це розповідається в документальному серіалі про російську поп-музику 1990-х видання "Лента.ру", яке опублікували на YouTube (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зуби в Шури були відсутні до 2000-х, тому що дизайнер просто забороняв їх вставляти.

Відсутність зубів була частиною іміджу Шури. spletnik.ru

"Я коли-небудь зроблю собі зуби. Може, в старості, коли взагалі їсти нічим буде", – говорив на початку кар'єри співак.

Нагадаємо, передні зуби вибив Олександру в дитинстві молодший брат під час бійки. Шепелявість вигідно відрізняла Шуру від інших артистів. Популярність співак здобув завдяки пісням "Холодная луна", "Отшумели летние дожди" і "Ты не верь слезам".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шура розповів про свою наркозалежність та онкологію. Він зазначив, що причиною того, що він почав вживати наркотики – була самотність.

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