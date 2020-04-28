Соліст гурту "Непара" Олександр Шоуа заявив, що Little Big відправили представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році тільки через те, що в РФ не хотіли, щоб країна перемогла.

Таку заяву музикант зробив у коментарі виданню Sobesednik.ru.

Олександр Шоуа 1ul.ru

Зокрема, Шоуа зізнався, що він був одним з претендентів на те, щоб представляти Росію на міжнародному конкурсі.

"Росія спочатку не планувала вигравати Євробачення. Саме тому і було прийнято рішення відправити маловідомий колектив Little Big", – каже співак.

Little Big cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ілля Прусікін, лідер гурту Little Big, який повинен був представляти Росію на Євробаченні 2020 року, не хоче брати участь в музичному конкурсі наступного року. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.