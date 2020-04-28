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28 квітня • оновлено в 12:59
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Стало відомо, чому Little Big насправді відправили на Євробачення

3.3т
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Соліст гурту "Непара" Олександр Шоуа заявив, що Little Big відправили представляти Росію на "Євробаченні" в 2020 році тільки через те, що в РФ не хотіли, щоб країна перемогла.

Таку заяву музикант зробив у коментарі виданню Sobesednik.ru.

Олександр Шоуа

Олександр Шоуа

1ul.ru

Зокрема, Шоуа зізнався, що він був одним з претендентів на те, щоб представляти Росію на міжнародному конкурсі.

"Росія спочатку не планувала вигравати Євробачення. Саме тому і було прийнято рішення відправити маловідомий колектив Little Big", – каже співак.

Little Big

Little Big

cosmo.ru

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Ілля Прусікін, лідер гурту Little Big, який повинен був представляти Росію на Євробаченні 2020 року, не хоче брати участь в музичному конкурсі наступного року. Він заявив, що є безліч артистів, які зможуть гідно виступити.

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Автор
Анна Міхно
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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