Стало відомо, чим лікують онкохвору Заворотнюк
Онкохвору російську актрису Анастасію Заворотнюк, яку виписали з лікарні, лікують препаратом "Keytruda", вартість якого сягає 155 тисяч рублів за ампулу.
Ліки має безліч побічних ефектів і застосовується довічно, пише "Комсомольская правда".
"Ну не знаю, які там у Заворотнюк таблетки. Але у нас зареєстрований препарат виробництва Ірландії, і він випускається в ампулах. Кейтруда впливає на активацію імунних клітин, які повинні боротися з пухлиною. Показів у нього безліч, одне з головних - меланома", - каже лікар-онколог, доктор медичних наук Ігор Долгополов.
Ліки мають побічні ефекти. Долгополов також зазначив, що препарат не варто застосовувати разом з хіміотерапією.
"Можуть розвинутися аутоімунні захворювання, гепатити і так далі. Як і від будь-яких інших препаратів, які ламають організм і йдуть проти природи. Якщо ви думаєте, що це з розряду, умовно, вітамінів або тих медикаментів, які зазвичай виписують при застуді, ви помиляєтеся. Це дуже серйозні ліки, яке дійсно впливають на організм. Завжди є рівнозначна ціна, яку за лікування доводиться платити своїм здоров'ям", - додав лікар.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк онкологічне захворювання – пухлина головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Актриса продовжила лікування в реабілітаційній клініці.