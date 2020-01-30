Сталлоне вразив різко постарілим виглядом: як змінювався легендарний Роккі

73-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вразив зовнішнім виглядом на новому відео.
Ролик зірка бойовиків опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Сильвестр Сталлоне
Getty
У кадрі Сталлоне з'явився з бородою і сивим волоссям. Примітно, що раніше актор регулярно зафарбовував сивину в салоні краси. Тому новий імідж Сильвестра викликав бурхливу реакцію серед його шанувальників.
"Іноді прокидаюся і відчуваю, що нічого не роблю. Просто розслабився. Це відверто кажу. Якщо хтось говорить інше – він бреше, це людська природа", – підписав відео Сильвестр.
OBOZREVATEL пропонує читачам побачити, як змінювалася зовнішність легендарного актора.
Так, у 1976 році зірка постав перед глядачами справжнім красенем в ролі Роккі в однойменному фільмі. Уже тоді Сталлоне почали називати секс-символом.
Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі"
кадр з фільму
А роль у "Кобрі" в 1986 році лише зміцнила звання головного підкорювача жіночих сердець.
Сильвестр Сталлоне у фільмі "Кобра"
кадр з фільму
Перед чарівністю мужнього Сталлоне не могла встояти жодна дівчина.
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Не менш мужній образ був у актора і в стрічці "Рембо".
Сильвестр Сталлоне у фільмі "Рембо"
afisha.ru
Фільм "Гранд реванш", 2013 рік
filmix.co
Зараз Сталлоне регулярно виходить у світ, де завжди опиняється в центрі уваги. Не останню роль в цьому відіграють і його прекрасні супутниці – красуня-дружина і доньки.
Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками
Getty
Сильвестр Сталлоне з дружиною і донькою
Getty
Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками
Getty
Поза червоних доріжок Сильвестр також виглядає досить стильно і мужньо.
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне
Getty
Сильвестр Сталлоне з донькою
Getty
Варто відзначити, що підтримувати себе у формі акторові допомагає активний спосіб життя.
Сильвестр Сталлоне
Getty
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