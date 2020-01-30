Головна Новини
30 січня • оновлено в 14:49
МоваЯзык
Спорт Lady

/ люди

Сталлоне вразив різко постарілим виглядом: як змінювався легендарний Роккі

2.1т
Читати матеріал російською

73-річний голлівудський актор Сильвестр Сталлоне вразив зовнішнім виглядом на новому відео.

Ролик зірка бойовиків опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Новини
52-річна Андерсон знову знялася оголеною: як змінювалася зірка Playboy

У кадрі Сталлоне з'явився з бородою і сивим волоссям. Примітно, що раніше актор регулярно зафарбовував сивину в салоні краси. Тому новий імідж Сильвестра викликав бурхливу реакцію серед його шанувальників.

"Іноді прокидаюся і відчуваю, що нічого не роблю. Просто розслабився. Це відверто кажу. Якщо хтось говорить інше – він бреше, це людська природа", – підписав відео Сильвестр.

OBOZREVATEL пропонує читачам побачити, як змінювалася зовнішність легендарного актора.

Так, у 1976 році зірка постав перед глядачами справжнім красенем в ролі Роккі в однойменному фільмі. Уже тоді Сталлоне почали називати секс-символом.

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі"

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Роккі"

кадр з фільму

А роль у "Кобрі" в 1986 році лише зміцнила звання головного підкорювача жіночих сердець.

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Кобра"

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Кобра"

кадр з фільму

Перед чарівністю мужнього Сталлоне не могла встояти жодна дівчина.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Не менш мужній образ був у актора і в стрічці "Рембо".

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Рембо"

Сильвестр Сталлоне у фільмі "Рембо"

afisha.ru

Фільм "Гранд реванш", 2013 рік

Фільм "Гранд реванш", 2013 рік

filmix.co

Зараз Сталлоне регулярно виходить у світ, де завжди опиняється в центрі уваги. Не останню роль в цьому відіграють і його прекрасні супутниці – красуня-дружина і доньки.

Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками

Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками

Getty

Сильвестр Сталлоне з дружиною і донькою

Сильвестр Сталлоне з дружиною і донькою

Getty

Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками

Сильвестр Сталлоне з дружиною і доньками

Getty

Поза червоних доріжок Сильвестр також виглядає досить стильно і мужньо.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Сильвестр Сталлоне з донькою

Сильвестр Сталлоне з донькою

Getty

Варто відзначити, що підтримувати себе у формі акторові допомагає активний спосіб життя.

Сильвестр Сталлоне

Сильвестр Сталлоне

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, як змінювалася зовнішність української співачки Світлани Лободи, якій в жовтні 2019 року виповнилося 37 років.

Все найцікавіше з життя Меган Маркл - читайте в нашому Instagram!

Автор
Анна Міхно
Особа
Сильвестр Сталлоне
Місце
США
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
0
0
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Руденко Сергей
Руденко Сергей
Вам бы в 73 так выглядеть )
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Сказочный герой
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Junio Van
Junio Van
Кумир лохлов ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новини шоу

Топпублікації

Топблоги