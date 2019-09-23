Стали відомі подробиці вбивства Михайла Круга

Слідчий комітет Росії встановив подробиці вбивства музиканта Михайла Воробйова, відомого широкій публіці під сценічним псевдонімом Михайло Круг.

За даними відомства, співака застрелив член банди "Тверские волки" Дмитро Веселов.

Вбивство сталося ввечері 30 червня 2002 року. Двоє чоловіків проникли в будинок Круга на замовлення тверського кримінального авторитета "Лом", який загинув у 2006 році. У момент пограбування Круг повернувся додому - в результаті член банди Дмитро Веселов вистрілив в шансоньє два рази. Цілі вбивати артиста у грабіжників не було.

Олександр Агєєв

Зазначається, що самого Веселова вбили в 2003 році. Ще один член банди Олександр Осипов був шанувальником Михайла Круга і дізнавшись про те, що сталося застрелив вбивцю музиканта.

Кримінальна справа припинена у зв'язку зі смертю Веселова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 серпня співробітники правоохоронних органів оточили будинок Михайла Круга і привезли туди підозрюваного в його вбивстві заради слідчого експерименту.

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