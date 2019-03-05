Стали відомі подробиці смерті Люка Перрі з "Беверлі Хілз"

У мережі з'явилися подробиці смерті актора Люка Перрі, зірки популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Рівердейл". Так, з'ясувалося, що після того, як артиста доставили в лікарню, він пережив другий інсульт.

Лікарям довелося помістити Перрі в медикаментозну кому, але через деякий час йому стало гірше, пише Radar Online.

Зазначається, що перед смертю рідні перебували поряд із актором і встигли попрощатися з ним, оскільки в останні декілька днів життя Люка медики вже повідомляли про те, що результат, найімовірніше, буде летальним.

ВладТайм

Колеги Перрі за серіалом "Рівердейл", у якому він знімався протягом останніх років висловили співчуття у соціальних мережах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 березня помер вокаліст The Prodigy Кіт Флінт. Артистові було 49 років. Музиканта знайшли у його будинку в Ессексі (Великобританія). Офіційна причина смерті поки не називається, однак представники гурту повідомили, що музикант наклав на себе руки в ніч на понеділок.

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