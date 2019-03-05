Стали відомі подробиці смерті Люка Перрі з "Беверлі Хілз"

У мережі з'явилися подробиці смерті актора Люка Перрі, зірки популярного серіалу 90-х "Беверлі-Хіллз, 90210" і "Рівердейл". Так, з'ясувалося, що після того, як артиста доставили в лікарню, він пережив другий інсульт.
Лікарям довелося помістити Перрі в медикаментозну кому, але через деякий час йому стало гірше, пише Radar Online.
Зазначається, що перед смертю рідні перебували поряд із актором і встигли попрощатися з ним, оскільки в останні декілька днів життя Люка медики вже повідомляли про те, що результат, найімовірніше, буде летальним.
ВладТайм
Колеги Перрі за серіалом "Рівердейл", у якому він знімався протягом останніх років висловили співчуття у соціальних мережах.
my heart is heavy. One of the kindest men I've met since I began this journey has passed . Someone who always encouraged me and everyone on set . Luke genuinely cared about everyone he worked with, and if you work in entertainment, you know how special that is. You offered to co-sign for my car when the dealership would not let me finance it . I'm so lucky I was able to call you a friend in this life , Luke. It's hard to believe. Condolences to your family and friends. I hope you are at peace. I hope you are happy and safe. You deserve the most beautiful afterlife ♥ ️
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