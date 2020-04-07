Стали відомі подробиці про хворобу Бабкіної: результати тесту на коронавірус

У 70-річної російської співачки Надії Бабкіної, яку нібито госпіталізували та ввели в медикаментозну кому, не виявили коронавірусу.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА з посиланням на представників артистки.

"Надія Бабкіна на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, коронавірус не знайшли, стан стабільний з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Сама артистка відчула нездужання ще 1 квітня. У ніч на 7 квітня стан значно артистки погіршився.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

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