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7 квітня • оновлено в 15:31
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Стали відомі подробиці про хворобу Бабкіної: результати тесту на коронавірус

2.7т
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У 70-річної російської співачки Надії Бабкіної, яку нібито госпіталізували та ввели в медикаментозну кому, не виявили коронавірусу.

Про це повідомляє Telegram-канал РІА з посиланням на представників артистки.

Оприлюднено результати тесту на коронавірус у Бабкіної
"Надія Бабкіна на лікуванні в стаціонарі з пневмонією, коронавірус не знайшли, стан стабільний з позитивною динамікою", - йдеться в повідомленні.

Сама артистка відчула нездужання ще 1 квітня. У ніч на 7 квітня стан значно артистки погіршився.

Як раніше писав OBOZREVATEL, коронавірус був виявлений у співака Лева Лещенка.

Концертний директор артиста Андрій Гайдель розповів про нестабільний стан артиста, який перебуває зараз у лікарні в Комунарці: йому стає то краще, то гірше.

Хто з зірок чекає поповнення, а хто розлучився - читай в нашому Instagram!

Автор
Марія Дідик
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