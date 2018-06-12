Стали відомі подробиці першого королівського туру принца Гаррі і Меган Маркл

Згідно королівським традиціям принц Гаррі і Меган Маркл після весілля зобов'язані відвідати ряд країн в рамках свого першого туру в якості сімейної пари. Кенсінгтонський палац вже оголосив, куди відправляється подружжя.

"Герцог і герцогиня Сассекські здійснять офіційний візит до Австралії, Фіджі, Королівство Тонга і Нової Зеландії восени. Їх королівські високості були запрошені відвідати королівства Австралії і Нової Зеландії урядами відповідних країн. Герцог і герцогиня відвідають країни Співдружності Фіджі і Тонга на прохання Управління закордонних справ і у справах Співдружност ", - йдеться в заяві Кенсингтонського палацу.

Маркл також приєднається до принцу Гаррі під час наступних Invictus Games, які пройдуть в Сіднеї з 22 по 27 жовтня. Саме на цьому заході Меган Маркл і принц Гаррі офіційно з'явилися як пара.

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що Меган Маркл буде супроводжувати королеву Єлизавету II в Чешир в рамках їх першого спільного зобов'язання. Поїздка запланована на 14 червня.