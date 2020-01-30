Стали відомі останні слова Караченцова

У понеділок, 27 січня, відбувся Вечір пам'яті актора Миколи Караченцова, присвячений 75-річчю від дня народження актора.
На заході в театрі "Ленком", ведучими якого виступили Дмитро Пєвцов і Анастасія Макєєва, були присутні Інна Чурикова, Нонна Гришаєва, Дмитро Харатьян, Олександр Розенбаум, Лариса Доліна, Поліна Гагаріна, Ігор Крутой та інші публічні люди.
У момент, коли вечір підходив до завершення, на сцену вийшли вдова актора Людмила Поргіна з сином Андрієм. Поргіна озвучила останні слова Караченцова перед смертю.
"Тіло не може жити тут, а душа жадає. Не забувай про свій будинок - театр", - процитувала вона Миколу Караченцова.
Актор Микола Караченцов помер 26 жовтня 2018 року. Йому було 73 роки. Причина смерті – ниркова недостатність.
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