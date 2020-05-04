Стали відомі моторошні подробиці з життя принцеси Діани

У новій документальній стрічці про секрети колишньої дружини принца Чарльза принцеси Діани розкриють подробиці з її життя. Так, з'ясувалося, вона намагалася чотири рази накласти на себе руки.

Подробиці, які обіцяють розкрити творці фільму, виглядають досить шокуюче, пише Daily Mail.

Принцеса Діана

У фільмі стверджують, що принцеса Діана намагалася накласти на себе руки чотири рази. Крім того, виявилося, що кіно з робочою назвою "Бути мною: Діана" буде розділено на кілька частин, щоб якомога глибше занурити глядача в переживання і страхи принцеси.

Принцеса Діана

Не омине стороною картина і нещасний шлюб Діани, і психічні розлади, з якими вона боролася, і навіть важке дитинство. Планується, що у фільмі будуть використані не опубліковані раніше кадри з промов Діани, зроблені напередодні її смерті.

Принцеса Діана

Подібна інформація викликала обурення у синів принцеси Діани - принців Вільяма і Гаррі. Вони впевнені, що документальна стрічка не може бути достовірна.

"Це не замовне шоу, і всі використані дані вже давно знаходяться у відкритому доступі", - заявила прес-секретар кінокомпанії.

Як раніше писав OBOZREVATEL, принцеса Уельська Діана після фатального ДТП в 1997 році померла через приховану мікротравму.

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