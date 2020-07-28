Стали відомі деталі госпіталізації секс-символу СРСР Кондулайнен

Колега 62-річної актриси Олени Кондулайнен з "Театра Луны" (Москва, Росія), яка 24 липня потрапила в лікарню з інсультом, розповів деталі госпіталізації зірки.

Як розповів інсайдер виданню "КП", в той вечір колектив театру відзначав закриття сезону в столичному ресторані "Пори року".

У актриси під час промови почався головний біль і порушення мови. Їй викликали швидку, лікарі діагностували інсульт. Спочатку Олена не хотіла їхати в лікарню, але її зуміли вмовити і доставили в реанімацію.

Кондулайнен у критичному стані ВладТайм

"Все сталося на наших очах. Олена не могла підняти праву руку. Її відвезли в реанімацію Боткінської лікарні. Як повідомили лікарі, у неї як і раніше стабільно тяжкий стан. Вона все ще перебуває в реанімації. Умови там нормальні, лікарі чудові. Нею займаються", – повідомив співробітник театру.

Найбільше друзів зірки здивувало те, що до 24 липня вона прекрасно себе відчувала. Зовсім недавно Кондулайнен повернулася з Фінляндії, де відпочивала протягом двох місяців. Там у Олени є кооперативна квартира в так званому акторському будинку на березі озера.

Кондулайнен у фільмі "100 днів до наказу" Газета.Ру

Нагадаємо, Олена Кондулайнен народилася у 1958 році. Вона знялася більш ніж у 40 фільмах і серіалах, серед них – "Сто днів до наказу", "Звіробій", "8 побачень" та "Інтерни". Зірка однією з перших в Союзі стала зніматися оголеною. Вона повністю роздяглася у фільмі "100 днів до наказу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 липня актрисі Олені Кондулайнен стало погано в ресторані. Під час промови артистка відчула гостре нездужання – у неї з'явилися головний біль і порушення мови. Медиків Олені викликав офіціант, у неї діагностували інсульт. Зірка перебуває в реанімації на інтенсивній підтримувальній терапії.