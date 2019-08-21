Стали відмовляти органи: яка хвороба згубила зірку "Бригади"

Стала відома причина смерті відомої російської актриси Олександри Назарової. Ще з липня артистка перебувала в лікарні. У неї було захворювання легенів.

Лікарі зробили Назаровій трахеостомію, однак після цього у неї стали відмовляти органи, пише "Федеральне агентство новин".

Причиною смерті акторки стала поліорганна недостатність - важка неспецифічна стрес-реакція організму, сукупність недостатності декількох функціональних систем.

Головною особливістю поліорганної недостатності є нестримність розвитку пошкодження органу або системи до такої міри, що він не здатний підтримувати життєзабезпечення організму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександра Назарова до останнього відчайдушно боролася за своє життя.

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