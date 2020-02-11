"Стала заручником обставин": Альона Альона розповіла про трагедію в день зйомок кліпу

Українська співачка Аlyona Аlyona розповіла про трагедію у своїй родині. Під час зйомок кліпу на спільну зі співачкою Джамалою пісню "Жалі" у неї померла бабуся.

Реп-виконавиця зазначила, що дякує Джамалі та знімальній команді за підтримку. Про це вона написала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Аlyona Аlyona instagram.com/alyona.alyona.official

"Ці зйомки далися мені нелегко. У цей день у мене померла бабуся, і я стала заручником обставин. "Але сталося як є..." – саме в той день рядки Джа набули інакшого змісту, бо всі свої емоції, прийняття і розуміння я вклала в знімальний процес. І я впевнена, що бабуся не образилася, щиро радіючи тому, що я щаслива бути там, де я є, і маю змогу ділитися з людьми. Я дякую Джамалі та всій знімальній команді за підтримку в той день. Перш за все – ми живі люди. Не жалію ні про що", - написала співачка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, відома під псевдонімом ALYONA ALYONA, випустила кліп на сингл "Дикі танці".

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