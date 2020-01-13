"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні

Українська співачка Тіна Кароль підкреслила спокусливі форми пікантним нарядом.

Так, новими фотографіями артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

На знімках Тіна позує в сексуальній сукні відтінку марсала з глибоким вирізом від Dafna May. Наряд акцентував увагу на пишному декольте Кароль.

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Тіна Кароль Instagram @tina_karol

Побачивши спокусливі фотографії, шанувальники засипали Кароль компліментами:

"Шикарна", "Королева", "Намилуватися неможливо", "Яке декольте", "Дуже гарне фото", "Краща", "Справжня королева".

Втім, не всі шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Тіни. Так, один з підписників написав, що співачка стала занадто розкутою, додавши сумні смайли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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