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13 січня • оновлено в 13:14
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"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні

1.7т
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Українська співачка Тіна Кароль підкреслила спокусливі форми пікантним нарядом.

Так, новими фотографіями артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

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На знімках Тіна позує в сексуальній сукні відтінку марсала з глибоким вирізом від Dafna May. Наряд акцентував увагу на пишному декольте Кароль.

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Тіна Кароль

Тіна Кароль

Instagram @tina_karol

Побачивши спокусливі фотографії, шанувальники засипали Кароль компліментами:

"Шикарна", "Королева", "Намилуватися неможливо", "Яке декольте", "Дуже гарне фото", "Краща", "Справжня королева".

"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні
"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні

Втім, не всі шанувальники прийшли в захват від пікантних фото Тіни. Так, один з підписників написав, що співачка стала занадто розкутою, додавши сумні смайли.

"Стала занадто розкутою": Кароль спокусила формами у відвертій сукні

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тіна Кароль порадувала шанувальників новим спокусливим фото. На ньому зірка позувала в міні-сукні з дуже глибоким декольте, підставивши обличчя сонцю.

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Автор
Анна Міхно
Особа
Тіна Кароль
Місце
Україна
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