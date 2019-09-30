Стала відома вартість спадщини Заворотнюк

Нерухомість російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка лікується від раку в одній з лікарень Москви, оцінюють у пів мільярда рублів.
Про це повідомляє "НТВ". За інформацією телеканалу, йдеться про триповерховий особняк зірки та інші об'єкти нерухомості.
Анастасія Заворотнюк
Фото: msn.com
"Нерухомість Анастасії Заворотнюк, у якої, за чутками, остання стадія раку головного мозку, оцінюють у пів мільярда рублів. Це триповерховий особняк площею 900 квадратних метрів в елітному підмосковному селищі, апартаменти в центрі Москви і в Ялті", – повідомляється у матеріалі, присвяченому Заворотнюк.
Триповерховий особняк Заворотнюк
Фото: НТВ
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання – пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила в реанімацію у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели у медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що в актриси розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легенів.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк при тямі і може дихати самостійно.
21 вересня актрисі терміново з робили другу операцію.
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