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30 вересня • оновлено в 19:15
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Стала відома вартість спадщини Заворотнюк

26.1т Читати матеріал російською

Нерухомість російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка лікується від раку в одній з лікарень Москви, оцінюють у пів мільярда рублів.

Про це повідомляє "НТВ". За інформацією телеканалу, йдеться про триповерховий особняк зірки та інші об'єкти нерухомості.

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: msn.com

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Мільйони рублів і величезна квартира: кому дістанеться спадок Началової

"Нерухомість Анастасії Заворотнюк, у якої, за чутками, остання стадія раку головного мозку, оцінюють у пів мільярда рублів. Це триповерховий особняк площею 900 квадратних метрів в елітному підмосковному селищі, апартаменти в центрі Москви і в Ялті", – повідомляється у матеріалі, присвяченому Заворотнюк.

Триповерховий особняк Заворотнюк

Триповерховий особняк Заворотнюк

Фото: НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
А хiхлы усё чужие деньги делят( Дякую, рагули, вам за вашу тупость)
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