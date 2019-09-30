Стала відома вартість спадщини Заворотнюк

Нерухомість російської актриси Анастасії Заворотнюк, яка лікується від раку в одній з лікарень Москви, оцінюють у пів мільярда рублів.

Про це повідомляє "НТВ". За інформацією телеканалу, йдеться про триповерховий особняк зірки та інші об'єкти нерухомості.

Анастасія Заворотнюк Фото: msn.com

"Нерухомість Анастасії Заворотнюк, у якої, за чутками, остання стадія раку головного мозку, оцінюють у пів мільярда рублів. Це триповерховий особняк площею 900 квадратних метрів в елітному підмосковному селищі, апартаменти в центрі Москви і в Ялті", – повідомляється у матеріалі, присвяченому Заворотнюк.

Триповерховий особняк Заворотнюк Фото: НТВ

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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