Стала відома справжня причина розпаду The Beatles

Колишній учасник британської музичної групи The Beatles Пол Маккартні зізнався, що причиною розпаду стала сварка в колективі.

Як розповів співак в інтерв'ю журналу GQ, він тривалий час переживав через те, що шанувальники вважали його винним в розпаді гурту. Думка громадськості про те, що під час розпаду колективу всі учасники ненавиділи один одного, неправильна.

"Коли одні члени сім'ї хочуть робити те, а інші – це. Так що я думаю, розпад трапився після однієї з таких сварок", – поділився Маккартні.

The Beatles розпалася через сварку CNBC.com

Колишній учасник групи також зізнався, що подав до суду на колишніх колег, щоб захистити пісні The Beatles. Маккартні пояснив, що якби він цього не зробив, права на пісні належали би бізнесмену Аллену Клейну, який був менеджером групи в кінці 1960-х.

Відзначимо, The Beatles– британський біт-рок-гурт, створений 1960 року в Ліверпулі. Він став найпопулярнішим музичним гуртом за всю історію людства. Колектив розпався в 1970 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні ювілейного перевидання "Білого альбому" (White Album, 1968) на каналі ліверпульської четвірки The Beatles в YouTube вийшов новий кліп на пісню "Glass Onion". Відео являє собою яскраву анімацію з використанням рідкісних архівних фотографій групи.