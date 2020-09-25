Стала відома причина смерті доньки Володимира Конкіна

Донька російського актора Володимира Конкіна, 32-річна Софія, стала жертвою нещасного випадку – вона потонула в басейні фітнес-клубу Jump.

Як повідомляє видання Starhit, 25 вересня експерти провели розтин тіла Софії Конкіної. За його підсумками, жодних травм не виявлено. Крім того, вони провели тест на алкоголь, але його результати будуть готові через тиждень.

Софія і Володимир Конкіни. starhit.ru

Про те, що донька актора могла бути п'яною, заявляли раніше співробітники фітнес-клубу. Власниця закладу Анна зазначила, що від молодої жінки пахло алкоголем, а також її рвало червоним вином. У сумці Конкіної було виявлено штопор та пробку від пляшки.

"Її мачуха, коли телефонувала, запитала: "Вона п'яна?" – розповіли у фітнес-клубі.

Софія Конкіна. Facebook-акаунт Софії Конкіної

Нагадаємо, що в Софії Конкіної залишилася 11-річна донька. Найближчим часом їй призначать опікуна.

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