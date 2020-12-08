Стала відома причина смерті дівчини під час стриму блогера Reeflay

Причиною смерті Валентини Григор'євої під час стриму російського блогера Стаса Решетняка (Reeflay) став крововилив у мозок.

Про це повідомляє видання Life з посиланням на адвоката стримера Євгена Кулагіна. За його словами, відповідна довідка є в кримінальній справі. Згідно з висновком патологоанатома, Валентина померла внаслідок закритої черепно-мозкової травми, крововиливу в м'які тканини голови, двосторонньої субдуральної гематоми та субарахноїдального крововиливу головного мозку.

Валентина Григор'єва і Стас Решетняк (Reeflay) ridus.ru

При цьому захист наполягає – все це ніяк не пов'язано з побиттям або стоянням на морозі. Крововилив міг статися від таблеток, алкоголю або інсульту. Зазначається, що загибла була сиротою – цьогоріч померли її мати та бабуся, які ростили її.

Валентина Григор'єва gamebomb.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, стрим, в ході якого загинула Валентина, пройшов в будинку блогера Reeflay 2 грудня. Перед цим чоловік нібито вигнав дівчину на балкон, де вона просиділа кілька годин практично без одягу.

Стример був заарештований 4 грудня, йому винесли звинувачення в умисному спричиненні тяжкої шкоди здоров'ю, що спричинило смерть дівчини.