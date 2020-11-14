Стала відома причина смерті Армена Джигарханяна

В оточенні російського актора Армена Джигарханяна повідомили про причину його смерті.

Як передає " Московський комсомолець ", у Джигарханяна відмовили нирки. Його смерть була констатована лікарями рано вранці в суботу.

Крім того, друг артиста Артур Согомонян відзначав, що причиною смерті Джигарханяна стали вік і хвороби, від яких той страждав.

Прощання з актором заплановано на 17 листопада в його театрі.

До слова, Джигарханян останнім часом дуже часто був помічений у лікарнях. 2018 року актор потрапляв до лікарні п'ять разів. 2019 року Джигарханяна госпіталізували в лікарню, проте пізніше заявили, що артист проходив плановий огляд. У червні 2020 року артиста госпіталізували у важкому стані з інсультом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Армен Джигарханян ніколи не приховував свою думку з приводу України і Росії. Він навіть висловлював підтримку і стояв на боці українців.