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16 жовтня • оновлено в 08:24
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Стала відома правда про таємне поховання Заворотнюк

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Чутки про таємні похорони актриси Анастасії Заворотнюк, про які повідомляли деякі російські ЗМІ, виявилися неправдою.

Так, журналісти відшукали могили родичів зірки і переконалися, що на них немає слідів нового поховання. Про це повідомляє видання "National News".

Анастасія Заворотнюк

Анастасія Заворотнюк

Фото: unian.ua

"Крім похованих батька і невістки Анастасії на Анкудіновському кладовищі нікого немає. Крім того, відсутні сліди нового поховання, та й обидві "старі" могили залишаються недоторканими, але вони досить доглянуті. Поруч з надгробними каменями присутні великі фотографії покійних", — говориться в повідомленні.

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Стала відома правда про таємне поховання Заворотнюк

Фото: nation-news.ru

Стала відома правда про таємне поховання Заворотнюк

Фото: nation-news.ru

Нагадаємо, що раніше близькі зірки повідомили, що Заворотнюк дійсно лікується, але не впала в кому і не була підключена до апарату життєзабезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Анастасія Заворотнюк
Місце
Росія
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