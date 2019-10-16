Стала відома правда про таємне поховання Заворотнюк

Чутки про таємні похорони актриси Анастасії Заворотнюк, про які повідомляли деякі російські ЗМІ, виявилися неправдою.

Так, журналісти відшукали могили родичів зірки і переконалися, що на них немає слідів нового поховання. Про це повідомляє видання "National News".

Анастасія Заворотнюк Фото: unian.ua

"Крім похованих батька і невістки Анастасії на Анкудіновському кладовищі нікого немає. Крім того, відсутні сліди нового поховання, та й обидві "старі" могили залишаються недоторканими, але вони досить доглянуті. Поруч з надгробними каменями присутні великі фотографії покійних", — говориться в повідомленні.

Фото: nation-news.ru

Фото: nation-news.ru

Нагадаємо, що раніше близькі зірки повідомили, що Заворотнюк дійсно лікується, але не впала в кому і не була підключена до апарату життєзабезпечення.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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