Стала відома правда про таємне поховання Заворотнюк

Чутки про таємні похорони актриси Анастасії Заворотнюк, про які повідомляли деякі російські ЗМІ, виявилися неправдою.
Так, журналісти відшукали могили родичів зірки і переконалися, що на них немає слідів нового поховання. Про це повідомляє видання "National News".
Анастасія Заворотнюк
Фото: unian.ua
"Крім похованих батька і невістки Анастасії на Анкудіновському кладовищі нікого немає. Крім того, відсутні сліди нового поховання, та й обидві "старі" могили залишаються недоторканими, але вони досить доглянуті. Поруч з надгробними каменями присутні великі фотографії покійних", — говориться в повідомленні.
Фото: nation-news.ru
Фото: nation-news.ru
Нагадаємо, що раніше близькі зірки повідомили, що Заворотнюк дійсно лікується, але не впала в кому і не була підключена до апарату життєзабезпечення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ЗМІ поширили інформацію, що у Заворотнюк діагностували онкологічне захворювання — пухлину головного мозку.
Пізніше стало відомо, що вона потрапила до реанімації у вкрай важкому стані. Повідомлялося, що її ввели в медикаментозну кому.
У мережі розповсюджували інформацію, що у акторки розвинувся частковий параліч правої частини тіла, а пізніше медики підключили її до апарату штучної вентиляції легень.
Проте 18 вересня стало відомо, що Заворотнюк у свідомості і може дихати самостійно.
21 вересня акторці терміново зробили другу операцію.
8 жовтня стало відомо, що Заворотнюк виписали з лікарні. Зазначається, що акторка продовжила лікування в реабілітаційній клініці.
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