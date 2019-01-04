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Стала відома особливість поховання Кріса Кельмі

1.2тЧитати матеріал російською

Рідні російського музиканта і композитора Кріса Кельмі, який пішов з жизни 2 січня, вирішили поховати його без публічної церемонії прощання.

Про це повідомив музичний продюсер Андрій Разін на своїй сторінці в Instagram. "З великим сумом змушений повідомити, що родичами Кріса Кельмі прийнято рішення поховати його інкогніто без прощання з друзями. Суперечити такому рішенню не можу, але абсолютно з ним не згоден", — написав Разін.

Стала відома особливість поховання Кріса Кельмі

Кріс Кельмі

Фото: aif.ru

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Також він додав, що Кельмі був великим артистом і заслужив, щоб його проводили в останню путь з усіма почестями.

Стала відома особливість поховання Кріса Кельмі

"Я був готовий взяти на себе всі витрати по організації похорону, як було у випадку з Женею Осіним. Але цього не сталося. Шкода, адже Кріс був великим артистом і заслуговував, щоб його проводили з усіма почестями", — зазначив Разін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рідні російського музиканта і композитора Кріса Кельмі, який пішов з життя 2 січня, ділять багатомільйонний спадок.

Особа
Кріс Кельмі
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