Стала відома доля церемонії "Оскар" у 2021 році: оприлюднено дату та формат

Софія Ковнір Люди 12:29, 2.12.2020

Представник Американської телеакадемії розповів, як пройде вручення відомої премії "Оскар" у 2021 році.

За його словами, церемонія відбудеться у звичайній очній формі, пише Variety.

Так, через складну епідеміологічну обстановку захід перенесли на 25 квітня. Організатори стверджують, що в будь-якому випадку вручення нагород пройде в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Відзначимо, що поки немає інформації про те, скільки осіб зможуть взяти участь в церемонії, водночас дотримуючись карантинних обмежень.

Як пройде вручення премії "Оскар" у 2021 році
РБК

Крім того, представники Академії вже відвідали Dolby Theatre, щоб зрозуміти, як вони зможуть забезпечити там безпеку для оточуючих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на престижній кінопремії "Оскар" представить фільм "Атлантида" режисера Валентина Васяновича.

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