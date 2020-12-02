Стала відома доля церемонії "Оскар" у 2021 році: оприлюднено дату та формат

Представник Американської телеакадемії розповів, як пройде вручення відомої премії "Оскар" у 2021 році.

За його словами, церемонія відбудеться у звичайній очній формі, пише Variety.

Так, через складну епідеміологічну обстановку захід перенесли на 25 квітня. Організатори стверджують, що в будь-якому випадку вручення нагород пройде в Dolby Theatre у Лос-Анджелесі.

Відзначимо, що поки немає інформації про те, скільки осіб зможуть взяти участь в церемонії, водночас дотримуючись карантинних обмежень.

Як пройде вручення премії "Оскар" у 2021 році РБК

Крім того, представники Академії вже відвідали Dolby Theatre, щоб зрозуміти, як вони зможуть забезпечити там безпеку для оточуючих.

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