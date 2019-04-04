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Стала відома доля тіла померлого актора Булдакова

3.3тЧитати матеріал російською

Тіло російського актора Олексія Булдакова, який помер у Монголії в ніч на 3 квітня, було відправлене до Росії.

Так, про це повідомили РИА Новости з посиланням на посольство Росії в Улан-Баторі.

"Так, відправили (тіло Булдакова. — Ред.)", — сказав представник посольства. У посольстві також підтвердили, що Булдаков відвідував Монголію як турист.

Нагадаємо, що причиною смерті Булдакова став обрив тромбу. Прощання з артистом відбудеться 7 квітня у Московському Будинку кіно.

Олексій Булдаков

Олексій Булдаков

Фото: Nur.kz

Зазначимо, Олексій Булдаков народився 26 березня 1951 року в Алтайському краї, Росія. До 1993 року жив у Казахстані, поки не переїхав до Москви.

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Деякий час працював у Московському художньому академічному театрі ім. Горького. У кінематографі Булдаков дебютував у 1982 році, зігравши партизана в картині Леоніда Макаричева "Сквозь огонь". Потім він знімався у фільмах "Семен Дежнев" (1983), "Вот моя деревня…" (1985), "Единожды солгав" (1987), "Хлеб — имя существительное" (1988), "Белые одежды" (1992).

Олексій Булдаков

Олексій Булдаков

Фото: 24СМИ

Особливу популярність Булдакову принесли зйомки в комедії "Особенности национальной охоты" (1995), де він зіграв генерала Іволгіна. Пізніше Булдаков зіграв Іволгіна і у продовженнях картини: "Операция "С Новым годом!" (1996),"Особенности национальной рыбалки"(1997), "Особенности национальной охоты в зимний период" (2000) и "Особенности национальной политики" (2003).

"Особенности национальной охоты"

"Особенности национальной охоты"

Фото: obltv.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський актор Сергій Селін, відомий роллю Анатолія Дукаліса в серіалі "Вулиці розбитих ліхтарів", назвав померлого колегу Олексія Булдакова справжнім російським мужиком і "татом".

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