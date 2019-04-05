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Стала відома доля спадщини померлого Данелії

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Вчора, 4 квітня 2019 року, помер знаменитий радянський режисер Георгій Данелія. Причиною смерті став сепсис, який розвинувся у нього після тривалої хвороби.

Спадщину Данелії, найімовірніше, розділять на 4 частини і поділять між його дружиною, дітьми й онуками, пише "СтарХит".

Стала відома доля спадщини померлого Данелії

RuBaltic.Ru

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Юрист адвокатської палати Московської області, директор колегії адвокатів презумпції Філіп Шишов розповів, що більша частина дістанеться дружині Данелії Галині.

"Якщо людина була в законному шлюбі, то його дружина отримує половину майна, нажитого в шлюбі (крім випадків, коли був укладений шлюбний контракт). Інша половина і все, що нажите покійним до шлюбу, стає частиною спадкової маси і в рівних частках ділиться між спадкоємцями першої черги. У цьому випадку одна частка дістається дружині, друга — доньці, а третю ділять навпіл між двома дітьми померлого сина — вони теж стають спадкоємцями першої черги за правом представлення", — зазначив юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У січні 2019 року Держагентство України з питань кіно опублікувало оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

  • Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

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