Стала відома доля спадщини померлого Данелії

Вчора, 4 квітня 2019 року, помер знаменитий радянський режисер Георгій Данелія. Причиною смерті став сепсис, який розвинувся у нього після тривалої хвороби.

Спадщину Данелії, найімовірніше, розділять на 4 частини і поділять між його дружиною, дітьми й онуками, пише "СтарХит".

RuBaltic.Ru

Юрист адвокатської палати Московської області, директор колегії адвокатів презумпції Філіп Шишов розповів, що більша частина дістанеться дружині Данелії Галині.

"Якщо людина була в законному шлюбі, то його дружина отримує половину майна, нажитого в шлюбі (крім випадків, коли був укладений шлюбний контракт). Інша половина і все, що нажите покійним до шлюбу, стає частиною спадкової маси і в рівних частках ділиться між спадкоємцями першої черги. У цьому випадку одна частка дістається дружині, друга — доньці, а третю ділять навпіл між двома дітьми померлого сина — вони теж стають спадкоємцями першої черги за правом представлення", — зазначив юрист.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні 2019 року Держагентство України з питань кіно опублікувало оновлений список заборонених для показу фільмів, куди увійшли "Настя" і "Орел і решка" Георгія Данелії.

Раніше Данелія побажав Україні миру, зазначивши, що у нього "немає позиції в сьогоднішньому конфлікті".

Хто переможе в "Голосі країни" - читай в нашому Instagram.