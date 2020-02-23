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23 лютого • оновлено в 12:38
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"Стала майже німою та скинула 10 кг": мати Грети Тунберг розповіла про небезпечний стан дочки

7.4т
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Мати активістки Грети Тунберг, оперна співачка Малена Ернман розповіла в новій книзі про проблеми з дочкою. У книзі жінка описує проблеми, з якими дівчинка зіткнулася в дитинстві.

За її словами, Грета "поступово зникала, віддаляючись в якусь темряву", перестала грати на фортепіано, сміятися, говорити і навіть їсти, пише The Guardian.

Мати Грети Тунберг розповіла про небезпечний стан дочки

instagram.com/gretathunberg

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Малена Ернман написала, що у віці 11 років Грета стала "майже німою", а за день погоджувалася з'їсти лише крихітну жменю рису, авокадо і ньокки. Майбутню активістку мало не госпіталізували, коли вона втратила десять кілограмів ваги за два місяці.

Мати Грети Тунберг розповіла про небезпечний стан дочки

instagram.com/gretathunberg

Повернувшись в школу, вона зіткнулася з цькуванням.

"Школа не виявила співчуття. У них інше розуміння ситуації. Це провина самої Грети, вважає школа", - пише Ернман.
Мати Грети Тунберг розповіла про небезпечний стан дочки

instagram.com/gretathunberg

Пізніше лікарі діагностували у Грети високофункціональний аутизм, який жінка описує як синдром Аспергера, і обсесивно-компульсивний розлад.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг в Давосі заявила про відсутність прогресу в скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Автор
Марія Дідик
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Куни Чан
Куни Чан
Гретта крутая. Вам рагулям на нее молиться надо, чтобы быстрее ввели экологическое регулирование, тогда богатые страны будут ваши квоты промвыбросов эксплуатировать и так у вас дятлов хоть что то работать станет.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
На лицо она явная шизофреничка в будущем,расстройство уже видно по мимике
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Кор Павел
Кор Павел
Артеллерист Моня,однозначно
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
У этой девки начальная стадия шизофрении.
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