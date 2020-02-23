Мати Грети Тунберг розповіла про небезпечний стан дочки

Мати активістки Грети Тунберг, оперна співачка Малена Ернман розповіла в новій книзі про проблеми з дочкою. У книзі жінка описує проблеми, з якими дівчинка зіткнулася в дитинстві.

За її словами, Грета "поступово зникала, віддаляючись в якусь темряву", перестала грати на фортепіано, сміятися, говорити і навіть їсти, пише The Guardian.

instagram.com/gretathunberg

Малена Ернман написала, що у віці 11 років Грета стала "майже німою", а за день погоджувалася з'їсти лише крихітну жменю рису, авокадо і ньокки. Майбутню активістку мало не госпіталізували, коли вона втратила десять кілограмів ваги за два місяці.

instagram.com/gretathunberg

Повернувшись в школу, вона зіткнулася з цькуванням.

"Школа не виявила співчуття. У них інше розуміння ситуації. Це провина самої Грети, вважає школа", - пише Ернман.

instagram.com/gretathunberg

Пізніше лікарі діагностували у Грети високофункціональний аутизм, який жінка описує як синдром Аспергера, і обсесивно-компульсивний розлад.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Грета Тунберг в Давосі заявила про відсутність прогресу в скороченні викидів шкідливих речовин в атмосферу.

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