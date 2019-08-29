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"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

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Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська нарвалася на критику через вульгарний знімок.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

"А у мене повна д*па", — написала Самбурська.

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку"

Фото з Instagram

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Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Настасії і засипали актрису негативними коментарями.

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото
"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото
"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото
"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото
"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото
"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Настасії Самбурської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська засвітила груди

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська у відвертому купальнику

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська засвітила груди

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Спокуслива Настасья Самбурська

Фото з Instagram

"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Настасья Самбурська продемонструвала підтягнуту фігуру

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Самбурська зробила несподівану заяву про Україну. Вона зізналася, що відчуває біль через війну між країнами.

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Особа
Настасья Самбурська
Місце
Росія
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