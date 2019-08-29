"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська нарвалася на критику через вульгарний знімок.
Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".
"А у мене повна д*па", — написала Самбурська.
Настасья Самбурська
Фото з Instagram
Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку"
Фото з Instagram
Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Настасії і засипали актрису негативними коментарями.
Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Настасії Самбурської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.
Настасья Самбурська засвітила груди
Фото з Instagram
Настасья Самбурська сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Настасья Самбурська у відвертому купальнику
Фото з Instagram
Настасья Самбурська засвітила груди
Фото з Instagram
Настасья Самбурська сексуально позує на камеру
Фото з Instagram
Спокуслива Настасья Самбурська
Фото з Instagram
Настасья Самбурська продемонструвала підтягнуту фігуру
Фото з Instagram
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Самбурська зробила несподівану заяву про Україну. Вона зізналася, що відчуває біль через війну між країнами.
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