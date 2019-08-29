"Срамота!" Зірку "Універу" рознесли в мережі за вульгарне фото

Скандальна російська актриса, зірка серіалу "Універ. Нова общага" Настасья Самбурська нарвалася на критику через вульгарний знімок.

Відповідне фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона позувала у відвертому червоному купальнику, продемонструвавши "п'яту точку".

"А у мене повна д*па", — написала Самбурська.

Настасья Самбурська Фото з Instagram

Настасья Самбурська продемонструвала "п'яту точку" Фото з Instagram

Зазначимо, що в мережі бурхливо відреагували на новий знімок Настасії і засипали актрису негативними коментарями.

Пропонуємо подивитися й інші відверті фото Настасії Самбурської, якими вона останнім часом дивувала шанувальників у мережі.

Настасья Самбурська засвітила груди Фото з Instagram

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Настасья Самбурська у відвертому купальнику Фото з Instagram

Настасья Самбурська засвітила груди Фото з Instagram

Настасья Самбурська сексуально позує на камеру Фото з Instagram

Спокуслива Настасья Самбурська Фото з Instagram

Настасья Самбурська продемонструвала підтягнуту фігуру Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Самбурська зробила несподівану заяву про Україну. Вона зізналася, що відчуває біль через війну між країнами.

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